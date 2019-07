Nach Luftschlägen in Syrien: Weltsicherheitsrat tagt hinter verschlossenen Türen

Nach den jüngsten massiven Luftschlägen auf zivile Ziele in Syrien, die der Westen Russland in die Schuhe schiebt, ist der UN-Sicherheitsrat am Donnerstag zu einer Krisensitzung zusammengetreten. Das teilte der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensja, Journalisten mit.