„Das Kommando der gemeinsamen Koalitionsstreitkräfte hat heute Morgen (am Samstag – Anm. d. Red.) eine Militäroperation durchgeführt, um fünf Stellungen der Luftabwehr und Depots mit ballistischen Raketen in der Provinz Sanaa zu zerstören“, so Turki al-Maliki.

Ihm zufolge ist diese Operation die Fortsetzung früherer Militäreinsätze, die darauf abzielen, das Luftabwehrpotenzial der Huthi-Rebellen zu eliminieren. Dabei wies Turki al-Maliki darauf hin, dass dieses Potenzial eine Bedrohung für die UN-Flugzeuge, die Luftfahrt sowie für die Zivilbevölkerung darstelle.

​

Der Militäreinsatz sei im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht durchgeführt worden, und das Kommando der gemeinsamen Streitkräfte habe alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung ergriffen.

Konflikt im Jemen

Der Konflikt zwischen den Huthi-Rebellen der schiitischen Bewegung „Ansar Allah“ und der Regierung von Jemen dauert seit 2014 an. Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition der arabischen Länder, die die Regierung unterstützt, hat sich in den Konflikt eingemischt und leitet regelmäßig Luftangriffe auf die von den Huthi-Rebellen eroberten Gebiete ein.

Im Dezember 2018 hatten sich die Konfliktparteien zum ersten Mal seit mehreren Jahren am Verhandlungstisch getroffen. Das Treffen fand unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen in Stockholm statt. Damals gelang es, eine Reihe von wichtigen Vereinbarungen zu treffen, darunter über den Gefangenen-Austausch, den Waffenstillstand in der Hafenstadt Hodeidah am Roten Meer und deren Übergabe an die Vereinten Nationen durch die Huthi-Rebellen.

pd/sb/sna