Anlässlich des 75. Jahrestages des missglückten Attentats auf Adolf Hitler findet in Berlin am Samstag eine Gedenkfeier statt. Neben Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nimmt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel daran teil.

Am 20. Juli 1944 hatten Wehrmachtsoffiziere um Claus Schenk Graf von Stauffenberg vergeblich versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten und den Krieg zu beenden. Stauffenberg und drei Mitverschwörer wurden noch am Abend des Attentats im Innenhof des Bendlerblocks erschossen. In den folgenden Wochen und Monaten richteten die Nazis 89 weitere Beteiligte und Unterstützer hin.