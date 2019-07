Nach PACE-Rückkehr Russlands: Ukraine will Deutschland nicht mehr vertrauen

Die Bestätigung der russischen Vollmachten in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE) im vollen Umfang hat laut dem ukrainischen Botschafter in Berlin, Andrej Melnik, das Vertrauen der Ukrainer in Deutschland untergraben.

Für die Rückgabe der Stimmrechte Russlands in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates hatten acht deutsche Abgeordnete, darunter der deutsche Delegationsleiter Andreas Nick, gestimmt.

„Wer auch immer in Berlin, auch im Auswärtigen Amt, dafür verantwortlich ist – die Ukrainer glauben, das war ein fataler Fehler. Nicht zuletzt wurde dadurch in Kiew das Vertrauen in Deutschland erschüttert“, sagte Melnik in einem Interview mit der Zeitung „Die Welt“.

Ferner hat er auch betont, dass es „ bei uns viele Leute gibt, die behaupten, dass Deutschland irgendwann zur ‚Realpolitik‘ zurückkehren und sich auf Kosten der Belange der Ukraine über unsere Köpfe hinweg mit Russland einigen werde“.

Am 25. Juni hatte Russland nach fünfjähriger Pause sein Stimmrecht in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) zurückbekommen, am darauffolgenden Tag wurden die Vollmachten der russischen Delegation in vollem Umfang bestätigt.

sm/mt