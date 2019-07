Pompeo „enttäuscht“ – wegen S-400-Kauf durch die Türkei

Der US-Außenminister Mike Pompeo hat in einem Telefongespräch mit seinem türkischen Kollegen, Mevlüt Çavuşoğlu, am Samstag seine „Enttäuschung zum Ausdruck gebracht“ – im Zusammenhang mit der Anschaffung russischer Flugabwehrraketen S-400 durch Ankara, heißt es in der Mitteilung des US-Außenministeriums.