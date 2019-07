Ägyptens Luftfahrtbehörde: Unterbrechung von Lufthansa-Flügen nach Kairo „politisch motiviert“

„Alle ägyptischen Flughäfen sind gut gesichert. Die Sicherheit dort übersteigt die normalen Vorschriften“, teilte der Vorsitzende des Luftfahrtamts, Sami al-Hifnawi mit. Die Unterbrechungen hätten nichts mit der Luftfahrt zu tun, sondern hätten politische Hintergründe, sagte er einem Ableger des saudischen TV-Senders MBC.

„Immer dann, wenn Ägypten sich erholt, kommt es zu einer künstlich herbeigeführten Krise“, sagte Al-Hifnawi im Hinblick auf die Tourismusbranche des Landes.

Sicherheitsbedenken

Die Lufthansa hatte ihre Flüge in die ägyptische Hauptstadt am Samstag ohne nähere Angaben aus Sicherheitsbedenken gestrichen, wobei die Flüge heute am Sonntag wieder fortgesetzt werden sollen. British Airways hatte zuvor angekündigt, ihre Flüge nach Kairo für mindestens sieben Tage auszusetzen.

pl/dpa