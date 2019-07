Nach S-400-Erwerb: Türkei an Kauf von weiteren russischen Flugabwehrsystemen interessiert

„Die Türkei zeigt Interesse an russischen Flugabwehrsystemen unterschiedlicher Reichweite und an Anti-Panzer-Systemen“, sagte er.

Darüber hinaus betonte er, dass Moskau und Ankara Verhandlungen über „die Möglichkeit der Herstellung einiger Bestandteile für die S-400 in der Türkei“ führen.

S-400-Lieferungen in die Türkei

Der Rostech-Chef verwies darauf, dass Russland und die Türkei bereits eine Reihe von Projekten im Verteidigungsindustrie-Bereich verwirklichen, darunter die Produktion von Systemen für moderne Flugzeuge und Hubschrauber, von Bestandteilen für Panzerfahrzeuge sowie der Nachverkaufsservice einiger Waffenarten.

Die Lieferungen der S-400-Raketenabwehrkomplexe in die Türkei begannen am 12. Juli und werden voraussichtlich bis April 2020 dauern. Erdogan bezeichnete das Abkommen mit Russland als die wichtigste Vereinbarung in der modernen Geschichte des Landes und äußerte die Hoffnung darauf, eine gemeinsame Produktion von Luftabwehrsystemen in Gang bringen zu können.

ak/sb