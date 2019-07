Klatsche für „AKK“: Diese Lösung hätten Sputnik-Leser für Ministerium bevorzugt

Einmal mehr konnte sich Angela Merkel in ihrer Partei durchsetzen: Nach der Wahl Ursula von der Leyens zur EU-Kommissionspräsidentin sprach sich die Bundeskanzlerin für Annegret Kramp-Karrenbauer als neue Bundesverteidigungsministerin aus. Populär ist diese Entscheidung nicht, ein Großteil der Bundesbürger steht „AKK“ als Chefin der Bundeswehr zunächst kritisch gegenüber. Das spiegelt sich auch in unserer jüngsten Wochenumfrage wieder: Die Mehrheit der Sputnik-Leser hätte eine gänzlich andere Konstellation bevorzugt.

Mit 38,9 Prozent der abgegebenen Stimmen liegt die Antwort „Das Ressort hätte an die SPD gehen sollen“ auf Platz eins. Diese Lösung hätten die Sozialdemokraten selbst sicher auch bevorzugt, allerdings hätten sie im Gegenzug dann ein Ministerium an die CDU abgeben müssen. Vielleicht ja das Umweltministerium, in dem die SPD-Politikerin Svenja Schulze bisher eher glücklos agierte. Als sozialdemokratischer Verteidigungsminister wäre dann etwa der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Hellmich in Frage gekommen, er ist Vorsitzender des Verteidigungsausschuss im Deutschen Bundestag. Ebenso wäre Fritz Felgentreu denkbar gewesen, Sprecher und Obmann der SPD in dem Fachausschuss.

.@akk übernimmt eine anspruchsvolle Aufgabe. Wenn sie die Lösung der vielen offenen Fragen konsequent angeht, hat sie in der @spdbt einen konstruktiven Partner. Ziel bleibt die Wiederherstellung der vollen #Einsatzbereitschaft der #Bundeswehr: 100% Personal, Waffen, Ausrüstung. — Fritz Felgentreu (@fritzfelgentreu) 16 июля 2019 г.

​Platz zwei in unserer Umfrage belegt ein Bayer: 27,9 Prozent unserer Leser hätten den CSU-Politiker Joachim Herrmann gerne im Chefsessel des Bundesverteidigungsministeriums gesehen. Der 62-Jährige ist derzeit bayerischer Innenminister, außerdem ist er Oberstleutnant der Reserve und damit in Sachen Bundeswehr durchaus bewandert. Ministerpräsident Markus Söder hätte seinen bewährten Landesminister aber sicher nur ungern nach Berlin entsendet. Auch hätte die CSU als Ausgleich ein Ministerium mit der CDU tauschen müssen. Mit anderen Worten: Wäre Herrmann gekommen, hätte entweder Verkehrsminister Andreas Scheuer, Entwicklungshilfeminister Gerd Müller oder Innenminister Horst Seehofer seinen Hut nehmen müssen. Gründe dafür hätten sich aber sicherlich gefunden.

Wir begrüßen die Entscheidung von @akk - Das ist die stärkste Lösung. Das gibt der Regierung neue Kraft. Es ist richtig, als CDU Vorsitzende in schwierigen Zeiten Verantwortung zu übernehmen. — Markus Söder (@Markus_Soeder) 16 июля 2019 г.

​Eine Lösung, die in den vergangenen Wochen medial immer wieder Erwähnung fand, landet in unserer Wochenumfrage auf Platz drei: 10,5 Prozent der Teilnehmer hätten sich Peter Tauber als Bundesverteidigungsminister vorstellen können. Der CDU-Politiker ist als parlamentarischer Staatssekretär in dem Ministerium bestens mit der Bundeswehr vertraut, als Hauptmann der Reserve genießt der 44-Jährige außerdem großen Respekt innerhalb der Truppe. Jedoch wollte die Kanzlerin den Spitzenposten bestenfalls erneut mit einer Frau besetzen, ihre Vertraute Kramp-Karrenbauer passte Merkel anscheinend besser ins Konzept.

Für die Kameradschaft und das ausgesprochene Vertrauen von so vielen Soldatinnen & Soldaten sowie Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern der @bundeswehrInfo möchte ich Dankeschön sagen. Ich bin gerne weiter PSts und freue mich darauf, weiter mit Euch und Ihnen unserem Land zu dienen! pic.twitter.com/ftZFeRkwrk — Peter Tauber (@petertauber) 17 июля 2019 г.

​Auch ein weiterer prominenter Vertreter der CDU ging in Sachen Verteidigungsressort leer aus: Mit 9,8 Prozent erreicht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Platz vier der Umfrage. Der 39-Jährige wurde erst kürzlich von der Kanzlerin persönlich gelobt: Bei der Sommerpressekonferenz Merkels erklärte sie, Spahn schaffe „´ne Menge weg“, in Anspielung auf das hohe Arbeitspensum des noch jungen Ministers. Ob er als oberster Befehlshaber der Truppe hätte glänzen können, ist aber unklar: Spahn wurde einst ausgemustert, seine militärischen Kenntnisse dürften sich also in Grenzen halten. Zugetraut hätte sich der ehrgeizige Politiker das Verteidigungsressort selbst aber garantiert.

Heute beim feierlichen Gelöbnis mit der neuen Verteidigungsministerin @akk im Bendlerblock. Vor 75 Jahren riskierte #Stauffenberg mit einigen Getreuen alles, um Hitler und das NS-Regime zu beseitigen. Ein Tag ehrender Erinnerung für Deutschland und die #Bundeswehr. — Jens Spahn (@jensspahn) 20 июля 2019 г.

​Abgeschlagen auf Platz fünf findet sich die politische Realität: 6,3 Prozent unserer Leser waren laut Umfrage der Meinung: „Kramp-Karrenbauer ist die richtige Wahl“. Die 56-Jährige wird sich als Bundesverteidigungsministerin noch beweisen müssen, auch muss sie die Doppelbelastung als gleichzeitige CDU-Chefin meistern. Vor ihrer Ernennung machte „AKK“ im Themenfeld Verteidigung eher mit unseriösen Forderungen auf sich aufmerksam, wie der Anschaffung eines deutsch-französischen Flugzeugträgers. Sollte die Saarländerin allerdings – entgegen der bundesdeutschen Erwartungen – als Verteidigungsministerin positive Akzente setzen, wäre sie ganz klare Favoritin als künftige CDU-Kanzlerkandidatin.

Wir erleben auch heute Hetze von Populisten und politischen Brandstiftern. Als Staatsbürger sind wir alle gefordert, ihnen die Stirn zu bieten. Staatsbürger in Uniform stehen in besonderer Weise im Dienst dieses Auftrags. Die Tradition des #20Juli verpflichtet. — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) 20 июля 2019 г.

Den letzten Platz belegt ebenfalls ein Saarländer:der Umfrageteilnehmer sprechen sich fürals Bundesverteidigungsminister aus. Das CDU-Urgestein bekleidete bereits eine ganze Reihe von Spitzenposten: Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Bundesumweltminister, Chef des Bundeskanzleramts, geschäftsführender Bundesfinanzminister und nun schließlich Bundeswirtschaftsminister. Doch Merkels Allzweckwaffe ist angeschlagen: Teile der deutschen Wirtschaft halten den 61-Jährigen für eine Fehlbesetzung, und tatsächlich blieb Altmaier im aktuellen Bundeskabinett recht farblos. Seine Ernennung zum Verteidigungsminister wäre höchstens eine Notlösung gewesen. Glaubt man allerdings unserer Umfrage, so war ebenso die Vergabe des Spitzenpostens an „AKK“ nicht sonderlich glücklich. Sicher scheint auch: Die neue Bundesverteidigungsministerin wird sich deutlich profilieren wollen, was für neuen Zoff innerhalb der GroKo sorgen dürfte.