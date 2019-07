Die Ukraine will Import von Lada-Autos aus Russland ab 2020 verbieten

Das Verbot soll am 1. Juli 2019 in Kraft getreten sein, später hatte das Kabinett jedoch angegeben, der Zeitpunkt des Einfuhrverbots für die in Russland hergestellten Autos werde um sechs Monate verschoben.

Am 15. Mai hatte die ukrainische Regierung die Liste der verbotenen Waren aus Russland mit Autos, Bussen, Obussen und Lastwagen ergänzt. Dies war eine Reaktion auf die Entscheidung Moskaus, den Export von Öl und Ölprodukten in die Ukraine zu verbieten.

Kiew aktualisiert regelmäßig die Liste jener russischen Waren, deren Einfuhr in die Ukraine verboten ist. Ende 2018 hatte Kiew Maisstärke, Glucose und Maltodextrin auf die schwarze Liste gesetzt. Was Russland angeht, so führt es – wie im Fall der gegen den Westen gerichteten Anti-Sanktionspolitik – Beschränkungen nur als Reaktion auf die unfreundlichen Aktionen Kiews ein.

Seit 2014 hat die Ukraine eine Reihe von Kooperationsabkommen mit Russland gekündigt, die Lieferung russischer Waren und jegliche Interaktion ukrainischer Industrieller mit ihren Kollegen aus Russland verboten und Sanktionen gegen Moskau verhängt. Darüber hinaus unterzeichnete Kiew ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union, das das russische Business durch die Möglichkeit der Wiederausfuhr europäischer Waren aus der Ukraine bedroht.

