Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wird am Mittwoch , dem 24. Juli, als neue Verteidigungsministerin Deutschlands in Berlin vereidigt. Erwartet wird, dass AKK während ihrer feierlichen Vereidigung eine Regierungserklärung zum Thema „In Verantwortung für die Zukunft Deutschlands. Für eine starke Bundeswehr in einer Welt im Wandel“ abgibt.