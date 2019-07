Selenski hat sechs Monate Zeit - Kiewer Politologe

Das Ergebnis von Selenskis Partei "Diener des Volkes" bei den Parlamentswahlen am 21. Juli sei durchaus zu erwarten gewesen, da es aufgrund der Trägheit aus dem Ergebnis der Präsidentschaftswahlen hervorgegangen sei, so der Experte. Jetzt habe das Oberhaupt der Ukraine die größte Fraktion im Parlament, mehr als 250 Mandate, wobei 226 für eine für Selenski positive Abstimmung erforderlich seien, so dass die Interaktion in der Werchownaja Rada angenehm sein werde.

„Wenn es jedoch innerhalb eines halben Jahres keine beeindruckenden Erfolge gibt, die dazu verhelfen würden, das enorme Vertrauen in den Präsidenten zu bewahren, wird sein Rating sinken und es wird sehr schwierig sein, es zu halten. Dies kann zu einer Spaltung der größten Fraktion und dem Beginn einer Krise des gesamten Teams führen“, sagte der Direktor des Kiewer Zentrums für politische Studien und Konfliktforschung.

Pogrebinski stellte mit Befriedigung fest, dass die ukrainischen Nationalisten bei den Parlamentswahlen besiegt wurden. Selbst diejenigen, die bestanden haben, erhielten kleine Fraktionen, und sie werden nicht in der Lage sein, der zentristischen Mehrheit ihren Willen aufzuzwingen.

Laut Pogrebinski hat es früher im ukrainischen Parlament nie eine so starke Oppositionspartei wie „Die Oppositionsplattform - für das Leben“ gegeben, die nach offiziellen Angaben 13,03 Prozent der Stimmen erhalten hat.

„Es ist unwahrscheinlich, dass die Parteiführer Jurij Bojko und Wiktor Medwedtschuk, die pro-russisch sind, die Situation in den Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland zum Besseren wenden können. Aber sie können Details einbringen und die Atmosphäre beeinflussen. In der letzten Werchownaja Rada gab es keine so entscheidenden Politiker mit so einer prinzipiellen Haltung. Sie haben nicht die Ressource, die Abstimmung zu beeinflussen. Sollte es jedoch zu einem Konflikt in der Regierungspartei kommen, der sehr wahrscheinlich ist, kann es Stimmen geben, die für die Lösung der Probleme in der Südostukraine und die Verbesserung der Beziehungen zu Russland notwendig sind.“

Der Politikwissenschaftler erwartet keine Verbesserung der Beziehungen zu Russland, da Selenski und sein Team sich lieber von den Ratschlägen aus Washington und Brüssel leiten lassen als aus Moskau. Bezüglich eines neuen Abkommens über den russischen Gastransit durch die Ukraine nach Europa wird zweifelsohne eine Lösung gefunden. Den Bau von Nord Stream 2 kann die Ukraine nicht beeinflussen.

„Die Ukraine spielt weiterhin die Rolle einer Baba Jaga, die immer ‚dagegen‘ ist. Die Frage, dass die Pipeline gebaut wird, ist in der EU grundsätzlich geklärt, und die westeuropäischen, vor allem die deutschen Industrieeliten, die sie brauchen, werden sie verteidigen.“

In der Europäischen Union wird Selenski heute als eine rätselhafte Figur wahrgenommen, der man sich nähern muss, um endgültige Schlussfolgerungen für sich zu ziehen. Mit Selenski hofft man in Europa einen Partner in den meisten Fragen zu bekommen.

Was die Förderung des Minsker Prozesses betrifft, so gibt es dafür nach Ansicht von Pogrebinski nur wenige Chancen.

„Es ist immer noch vorstellbar, dass das neue Parlament über einen Sonderstatus oder eine Amnestie abstimmen (für den Donbass – Anm. d. Red.) kann, jedoch unter der Bedingung, dass die Europäische Union und die Vereinigten Staaten Druck ausüben. Die Einführung von Verfassungsänderungen, die in den Minsker Abkommen vorgesehen sind, ist absolut unvorstellbar“, betont der ukrainische Politologe.