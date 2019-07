Gericht urteilt: AfD darf bei Sachsenwahl mit größerer Kandidaten-Liste antreten

Im Streit um ihre Kandidatenliste zur Landtagswahl in Sachsen hat die AfD vor dem sächsischen Verfassungsgerichtshof einen Teilerfolg erzielt. Die Partei darf bei dem Urnengang am 1. September mit 30 statt nur 18 Kandidaten antreten. Das haben die Leipziger Richter am Donnerstag im Eilverfahren entschieden.