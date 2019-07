Jemen-Krieg: Saudi-arabische Koalition schießt Drohne von Huthi-Rebellen ab

Die Drohne flog demnach in Richtung der saudi-arabischen Stadt Dschaizan, wo sie zivile Ziele aus der Luft zerstören sollte.

Konflikt im Jemen

Der Konflikt zwischen den Huthi-Rebellen der schiitischen Bewegung „Ansar Allah“ und der Regierung von Jemen dauert seit 2014 an. Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition der arabischen Länder, die die Regierung unterstützt, hat sich in den Konflikt eingemischt und leitet regelmäßig Luftangriffe auf die von den Huthi-Rebellen eroberten Gebiete ein.

Im Dezember 2018 hatten sich die Konfliktparteien zum ersten Mal seit mehreren Jahren am Verhandlungstisch getroffen. Das Treffen fand unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen in Stockholm statt. Damals gelang es, eine Reihe von wichtigen Vereinbarungen zu treffen, darunter über den Gefangenen-Austausch, den Waffenstillstand in der Hafenstadt Hodeidah am Roten Meer und deren Übergabe an die Vereinten Nationen durch die Huthi-Rebellen.

