Beziehungen zu Russland wiederherstellen: Georgische Partei veranstaltet Demo – Foto und Video

„Die Hauptforderung ist, dass unsere Führung endlich erkennt, was die Menschen wollen. Wir müssen einen direkten Dialog mit Suchum, Zchinwal und Moskau aufnehmen“, sagte Parteichefin Irma Inaschwili auf der Demo.

Die Teilnehmer der Kundgebung fordern, dass Georgien einen Kurs der Nichtteilnahme an Militärblöcken wählt und gleichzeitig die kriegerische Rhetorik Russland gegenüber aufgibt. Eine weitere Forderung lautet, dass die russisch-georgischen Beziehungen wieder auf das Vorkrisenniveau gebracht werden müssen.

ВИДЕО: В Батуми прошла акция за нормализацию отношений между Россией и Грузией

Несколько тысяч людей собрались на главной площади курортного города Батуми, призвав власти страны отказаться от воинственной риторики в отношениях с…

Подробнее на https://t.co/uflN0HZImb pic.twitter.com/WRPuZ78QjH — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) 28 июля 2019 г.

Die georgisch-russischen Beziehungen verschärften sich nach dem Besuch der russischen Abgeordneten in Tiflis, die zu einem Treffen der Interparlamentarischen Versammlung für Orthodoxie (IAO), einem Forum von Abgeordneten aus überwiegend christlich-orthodoxen Ländern, gekommen waren.

Der Besuch löste Tumulte aus: Die Hauptstadt von Georgien wurde am 20. Juni von den Protesten überwältigt. Die Radikalen versuchten, das Parlamentsgebäude zu stürmen, in dem sich die russischen Vertreter befanden. Die Spezialeinsatzkräfte lösten die Kundgebung auf, doch die Proteste wurden am 21. Juni fortgesetzt. Nach Angaben der Regierung wurden bei den Zusammenstößen 240 Menschen verletzt und mehr als 300 festgenommen.

