Emmy Awards 2019: Interview mit Putin für den Preis nominiert

Die Nominierung soll in der Kategorie Live-Interview erfolgt sein.

Das Gespräch des russischen Präsidenten mit Chris Wallace fand im Sommer 2018 in Helsinki statt. Es dauerte 35 Minuten. In dieser Zeit beantwortete der russische Staatschef unter anderem die Fragen zur Nato-Erweiterung, über die Krim und zur angeblichen russischen Einmischung in die Präsidentschaftswahlen in den USA im Jahr 2016.

Wallace suchte nach eigenen Worten seit mehreren Monaten nach Gelegenheiten, ein Interview mit Putin zu vereinbaren. Der Kreml stimmte dem Treffen zu, nachdem er den Termin des russisch-amerikanischen Gipfels in der finnischen Hauptstadt vereinbart hatte.

Die einzige Bedingung der russischen Seite war laut Medienberichten die Ausstrahlung der Vollversion des Gesprächs durch Fox News. Nach Angaben des Forschungsdienstes Nielsen Media Research hatten 3,2 Millionen Menschen in den USA das Interview gesehen.

Die Emmy Awards, kurz Emmy, sind der wichtigste Fernsehpreis der USA. Sie werden seit dem Jahr 1949 für TV-Produktionen verliehen.

