USA werden freie Schifffahrt in Straße von Hormus gewährleisten – Pompeo

Die USA beabsichtigen laut dem Außenminister Mike Pompeo, mit Partnern zusammenzuarbeiten, um die Schifffahrtsfreiheit in der Straße von Hormus und anderen Meerengen im Persischen Golf zu gewährleisten.

„Wir werden sie (die Meerengen) offen halten. Wir wollen einen Plan zur Gewährleistung der Sicherheit auf See unter Beteiligung von Ländern aus der ganzen Welt umsetzen, die daran interessiert sind, dass diese Seewege offen bleiben“, sagte Pompeo in seiner Rede beim Economic Club in Washington.

Spannungen in Straße von Hormus

Zuvor hatten die USA die Initiative zum Ausdruck gebracht, eine internationale Mission in die Golfregion und unter anderem in die Straße von Hormus zu schicken. Von deren Notwendigkeit sprach unter anderem der US-Generalstabschef Joseph Dunford. Grund dafür sei die Sorge, dass der Iran eine Bedrohung für Handelsschiffe darstelle.

Am 19. Juli hatten dden unter britischer Flagge fahrenden Öltanker „Stena Impero” in der Straße von Hormus festgesetzt und ihn später zum Hafen Bandar Abbas begleitet. Die 23 Besatzungsmitglieder, darunter drei Russen, halten sich derzeit an Bord des vor Anker liegenden Schiffes auf. Indes haben die Schiffsbesitzer einen Besuch auf dem Öltanker offiziell beantragt und warten nun auf die Antwort der iranischen Behörden.

Der Vorfall mit der „Stena Impero“ war faktisch die Antwort der iranischen Behörden auf die Aufbringung des iranischen Öltankers „Grace 1“ durch das britische Gebiet Gibraltar am 4. Juli. Das Schiff stand im Verdacht, die EU-Sanktionen gegen Syrien verletzt zu haben.

Im Juni waren in der Straße von Hormus, durch die 40 Prozent des weltweiten Öl-Transports auf hoher See erfolgen, zwei Tanker Saudi-Arabiens sowie Schiffe der Vereinigten Arabischen Emirate und Norwegens von Unbekannten attackiert worden. Die Amerikaner machten für den Angriff den Iran verantwortlich und schickten den Flugzeugträger „Abraham Lincoln“ und vier B-52-Bomber in den Persischen Golf. Die internationale Gemeinschaft befürchtet, dass im Persischen Golf ein neuer Krieg ausbrechen könnte.

sm/mt