Litauische Behörde will Sputnik-Homepage wieder zulassen

Die Seite werde zum 1. August dieses Jahres wieder abrufbar sein, hieß es am Montag unter Berufung auf die Pressestelle der Behörde. Zuvor habe ein Kreisgericht von Vilnius die Entscheidung der selben Kommission bestätigt, Sputnik Lietuva zu blockieren – angeblich wegen Verstößen gegen das Urheberrecht.

Nach Worten des Chefs des Russischen Journalistenverbandes, Wladimir Solowjow, resultierte das Verbot daraus, dass der Content von Sputnik Lietuva „dem Mainstream der örtlichen Medien“ zuwiderlaufe.

Die Behörden in den baltischen Ländern hatten zuvor Aktivitäten russischer Medien mehrmals gestört. Das Außenamt in Moskau sprach von einem „abgestimmten Kurs“ Litauens, Lettlands und Estlands. „Das Vorgehen gegen Medien in den baltischen Republiken zeugt ein weiteres Mal davon, was die demagogischen Erklärungen in Vilnius, Riga und Tallinn über ihre Treue zu den Prinzipien der Demokratie und der Pressefreiheit in Wirklichkeit wert sind“, hieß es in Moskau.

am/