Pompeo: Keine Deadline für Truppen-Abzug aus Afghanistan

Am Montag, dem 29. Juli, hatte Pompeo gesagt, dass die US-Regierung noch bis zur Präsidentschaftswahl im November 2020 die Zahl der US-Soldaten in Afghanistan verringern wolle. Nun hat der US-Außenminister seine Aussage präzisiert:

„Ich habe die Berichte darüber gesehen. Ich möchte, dass die Journalisten etwas vorsichtiger damit umgehen, was sie sagen. Sie haben das falsch verstanden. Es gibt keine Deadline dafür“, antwortete Pompeo auf die Frage eines Journalisten zur „amerikanischen Strategie für Afghanistan“.

Der Außenminister fügte hinzu, dass die USA ihre operativen Aktivitäten in Afghanistan so schnell wie möglich reduzieren würden. Der Truppen-Abzug aus Afghanistan solle „einen geordneten Plan“ zur Terrorbekämpfung in der Region sichern.

Pompeo fügte außerdem hinzu, der US-Sonderbeauftragte für die Aussöhnung in Afghanistan, Zalmay Khalilzad, verhandle derzeit mit der afghanischen Regierung sowie mit den Taliban, um „einen Friedens- und Versöhnungsplan zu erstellen, der (den USA) ermöglicht, den Rückzug aus Afghanistan mit Rücksicht auf die gegebenen Bedingungen so schnell wie möglich durchzuführen“.

US-Truppen sind seit 2001 im Rahmen einer Anti-Terror-Operation in Afghanistan im Einsatz. Später kam auch die von der Nato geführte Internationale Sicherheitstruppe in Afghanistan (ISAF) ins Land.



