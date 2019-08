Putin und Trump im Telefongespräch – Kreml und Weißes Haus geben Details bekannt

Das Gespräch fand auf Initiative der amerikanischen Seite statt.

Waldbrände in Russland als Hauptthema

Während des Telefonats bot der US-Staatschef Hilfe im Kampf gegen die Waldbrände in Russland an. Seinerseits bedankte sich der russische Präsident bei seinem amerikanischen Amtskollegen für dessen Hilfeangebot und Unterstützung und fügte hinzu, dass er bei Bedarf dieses Angebot nutzen werde. Putin informierte Trump darüber, dass in Sibirien bereits eine starke Fliegergruppe für den Kampf gegen die Waldbrände gebildet wurde.

Handelsbeziehungen ebenfalls auf Agenda

Der Kreml-Pressedienst betonte, dass der russische Präsident diesen Schritt seitens Trumps als Gewähr dafür eingeschätzt habe, dass in der Zukunft umfangreiche Beziehungen zwischen den beiden Ländern aufgebaut werden können. Die Staatschefs vereinigten sich auf weitere Kontakte sowohl im Telefonformat als auch bei persönlichen Treffen.

Die Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg melden unter Berufung auf das Weiße Haus, dass die beiden Staatschefs neben den Waldbränden in Russland die Handelsbeziehungen zwischen Russland und den USA behandelt hätten.

Heftige Waldbrände in Russland

Derzeit gibt es auf dem russischen Territorium 147 Waldbrandherde, die aktiv gelöscht werden. Mehr als 300 Waldbrände befinden sich in schwer erreichbaren Gebieten. Die betroffene Gesamtfläche beträgt. In vier Regionen des Landes wurde der Ausnahmezustand verhängt. Besonders akut ist die Lage in den Regionen Irkutsk, Krasnojarsk, Jakutien und Burjatien. Russlands Präsident Wladimir Putin hat das Verteidigungsministerium beauftragt, beim Löschen der Waldbrände zu helfen.

ak/sb