Pentagon bestätigt Ausbildung oppositioneller Kämpfer in Syrien

Am Montag hatte der Chef der Hauptverwaltung Operatives des Generalstabs der russischen Streitkräfte, Generaloberst Sergej Rudskoi, mitgeteilt, US-Militärausbilder würden Kämpfer der Miliz „Mahavir as-Saura“ in einer Zone von 55 Kilometern rund um die Stadt At-Tanf trainieren. Die gesamte Anzahl der ausgebildeten Extremisten betrage rund 2700 Menschen. Manche Kämpfer würden mit Hubschraubern der US-Luftwaffe jenseits des Euphrats befördert, sagte Rudskoi. Sie würden mit Sabotageakten, Zerstörung von Objekten von Öl- und Gasunternehmen sowie Terroranschlägen gegen syrische Regierungsbehörden beauftragt.

„Partnerstreitkräfte der Koalition in der Nähe von At-Tanf, Syrien, sind die Maghawir al-Thawra“, hieß es aus dem Pressedienst der Koalition. Die Miliz habe „ihre Wirksamkeit bei der Bekämpfung des ‚Islamischen Staates‘* und der Aufrechterhaltung der Sicherheit innerhalb der Konfliktvermeidungszone At-Tanf“ bewiesen. „Wir werden weiterhin Koalitionstruppen in der Nähe von At-Tanf ausbilden und beraten, um eine dauerhafte Niederlage von Daesh* zu erreichen und Bedingungen für die regionale Stabilität zu schaffen“, hieß es weiter in der Mitteilung, in der die Koalition auf Anfrage von Sputnik die Aussage von Rudskoi kommentierte.

Seit 2011 dauert in Syrien ein bewaffneter Konflikt an. Ende 2018 war die Niederlage der Terrormiliz „Islamischer Staat“ bekanntgegeben worden. Zurzeit werden im Lande die politische Regelung, der wirtschaftliche Aufbau und die Heimkehr der Flüchtlinge in den Vordergrund gerückt.

*Terrororganisation, in Russland verboten

