„Zeichen von Machtlosigkeit“: Sacharowa zu US-Sanktionen gegen Nord Stream 2

Die Gasleitung werde trotz der Androhungen gebaut, und die Initiatoren der Strafmaßnahmen würden sich lächerlich machen, indem sie andere Länder daran hindern, sich an dem Projekt zu beteiligen, betonte Sacharowa.

„Das ist ein Zeichen ihrer eigenen Machtlosigkeit“, äußerte sie bei einem Briefing am Donnerstag.

Washington habe bereits seit mehreren Jahren verschiedene antirussische Sanktionen eingeleitet, die erfolgslos geblieben seien: „Russland hat seine unabhängige Linie in der Weltarena eingehalten, und tut es auch weiter“, fügte sie hinzu.

Am Mittwoch hatte der außenpolitische Ausschuss des US-Senats mehrheitlich für Sanktionen gegen das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 gestimmt. Darin sind ein Einreiseverbot in die USA sowie das Einfrieren der Vermögenswerte von Personen vorgesehen, die an Geschäften mit Schiffen zur Verlegung russischer Pipelines in einer Tiefe von 30 Metern beteiligt sind.

Das entsprechende Gesetz kann Unternehmen aus Italien, der Schweiz, Österreich, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Finnland und Schweden treffen.

Die Sanktionen werden in Kraft treten, falls die beiden Parlamentskammern zustimmen und der US-Präsident das Gesetz unterschreibt.

asch/ae/sna