Trump verhängt neue Sanktionen gegen Russland wegen Skripal-Affäre

Dies berichtet die US-Zeitung „Politico“ unter Berufung auf zwei Vertreter der US-Administration. Das erste Sanktions-Paket war im August 2018 in Kraft getreten.

„US-Präsident Donald Trump hat ein Dekret über die Einführung von Sanktionen gegen Russland wegen des Chemiewaffen-Einsatzes 2018 bei dem Angriff auf den russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter unterzeichnet“, meldet das Blatt.

Zuvor hatten Vertreter des US-Repräsentantenhauses einen offenen Brief an Trump veröffentlicht, mit der Forderung, unverzüglich neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen.

Giftanschlag auf die Skripals

Der frühere russisch-britische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia wurden am 4. März 2018 in Salisbury in einem Park bewusstlos aufgefunden. Sie waren nach Darstellung der britischen Regierung mit dem tödlichen Giftstoff A234, im Westen unter dem russischen Namen Nowitschok bekannt, vergiftet worden. Ihre schnelle Genesung halten Experten jedoch für überraschend.

Die britische Regierung machte umgehend Russland für das mutmaßliche Attentat verantwortlich. Moskau weist diesen Vorwurf von sich und fordert eine unabhängige Aufklärung. Die damalige britische Premierministerin Theresa May ließ als Reaktion 23 russische Diplomaten ausweisen. Aus Solidarität mit London wiesen auch die USA, Deutschland und viele weitere EU-Staaten Dutzenden russischen Diplomaten die Tür.

ta/sb