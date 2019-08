Trump droht, Tausende IS-Kämpfer nach Europa zu schicken

US-Präsident Donald Trump hat erneut Europa dazu aufgerufen, die in Syrien gefangen genommenen Terroristen aufzunehmen.

„Wir haben 2500 Kämpfer der Terrormiliz IS* („Islamischer Staat“; auch Daesh), wir wollen, dass Europa sie aufnimmt“, sagte Trump gegenüber Journalisten. Als Grund gibt er an, dass „sie auf dem Weg zurück nach Frankreich und Deutschland, an unterschiedliche Orte, waren“.

„Wir haben Tausende IS-Kämpfer . (…) Schauen wir mal, ob sie diese aufnehmen werden“, sagte er weiter und warnte:

„Falls sie diese nicht aufnehmen, werden wir wohl sie nach Europa freilassen.“

Im Februar hatte Donald Trump die EU-Länder nachdrücklich aufgefordert, in Syrien gefangen genommene Terroristen aufzunehmen und vor Gericht zu stellen.

*Terrororganisation, in Russland verboten

