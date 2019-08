Der Vertrag über das Verbot von Mittelstreckenraketen (Intermediate-Range Nuclear Forces, INF) ist ab heute auf Initiative der USA offiziell ungültig. Dies teilte das russische Außenministerium am Freitag mit.

„Am 2 August 2019 ist auf Initiative der US-Seite der Vertrag zwischen der Sowjetunion und den USA über das Verbot von Mittelstreckenraketen, der am 8. Dezember 1989 in Washington unterzeichnet wurde, außer Kraft gesetzt worden“, heißt es in der entsprechenden Erklärung.

Mehr in Kürze...