Türkei: S-400 werden nicht in Nato-Raketenabwehrsystem integriert – Stoltenberg

Laut dem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sollen die von der Türkei in Russland erworbenen Flugabwehrsysteme S-400 nicht in das Luft-und Raketenabwehrsystem der transatlantischen Militärallianz integriert werden. Das geht aus der Pressekonferenz des Generalsekretärs im Nato-Hauptquartiert in Brüssel am Freitag hervor.