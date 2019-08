Erdogan: Türkei will Operation im Osten des Euphrats in Syrien starten

Zuvor hatte der türkische Präsident geäußert, dass Ankara bereit sei, die Operation östlich des Euphrats sowie in Manbidsch gegen die Selbstverteidigungskräfte der syrischen Kurden zu starten,. Später hatte Erdogan mitgeteilt, dass er beschlossen habe, den Start der Militäroperation in Syrien nach dem Telefongespräch mit dem US-Präsidenten Donald Trump am 14. Dezember des vergangenen Jahres zu verschieben, wonach der US-Präsident die Entscheidung getroffen habe, die Truppen aus Syrien abzuziehen.

„Wir werden in den Osten des Euphrats eindringen – so wie wir Afrin, Dscharābulus und al-Bab betreten hatten. Wir haben Russland und die USA davon in Kenntnis gesetzt. Wir können die Ruhe angesichts der Angriffe auf unser Land nicht einhalten“, betonte Erdogan während seiner Rede in der Stadt Bursa im Nordwesten der Türkei.

ek/mt