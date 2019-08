Türkei kann Militäroperation östlich des Euphrats nach 11. August starten – Quelle

Die Türkei kann eine Militäroperation östlich des Flusses Euphrat im Norden Syriens nach dem muslimischen Fest Eid al-Adha, das am 11. August beginnt, starten. Dies teilte eine ungenannte türkische Militärquelle gegenüber Sputnik mit.

„Die türkische Armee kann eine Militäroperation (östlich des Euphrats – Anm. d. Red.) nach dem Fest Eid al-Adha, also nach dem 11. August, beginnen“, erklärte die Quelle.

Zuvor hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärt, dass Ankara bereit sei, eine Operation östlich des Euphrats sowie in Manbidsch gegen die Selbstverteidigungskräfte der syrischen Kurden zu führen,. Noch früher hatte Erdogan verkündet, dass er beschlossen habe, den Beginn der Militäroperation in Syrien nach einem Telefongespräch mit dem US-Präsidenten Donald Trump am 14. Dezember des vorigen Jahres zu verschieben, nach welchem der US-Präsident die Entscheidung getroffen habe, die Truppen aus Syrien abzuziehen.

