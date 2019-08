USA blockieren Vermögen der Regierung von Venezuela

Der US-Präsident Donald Trump hat eine Anordnung unterzeichnet, nach der das Vermögen der venezolanischen Regierung in den USA ab sofort blockiert wird. Das hat der Pressedienst des Weißen Hauses am Montag mitgeteilt.

„Ich kam zu dem Schluss, dass es angesichts der fortgesetzten Aneignung von Macht durch das illegitime Regime von Nicolás Maduro notwendig ist, das Eigentum der venezolanischen Regierung zu blockieren“, heißt es in einem an die Führung des US-Kongresses gerichteten Brief von Trump.

Gemäß der Anordnung werden Vermögenswerte der Zentralbank von Venezuela und des staatlichen venezolanischen Ölkonzerns PDVSA blockiert. Zuvor hatte Trump die Frage nach der Möglichkeit einer „Blockade oder Isolation“ Venezuelas vonseiten Washingtons bejaht.

Daraufhin kritisierte das russische Außenministerium das Vorgehen der USA. Es zeuge von der Bereitschaft Washingtons, Druck auf eine Regierung auszuüben, die einen als unbequem wahrgenommenen Kurs verfolgt.

pd/tg