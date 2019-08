Großbritannien will russische PACE-Vollmachten einschränken

Roger Gale, der Leiter der britischen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE), hat dazu aufgerufen, die Entscheidung über die Rückgabe der Stimmrechte an Russland zu überprüfen. Dies teilte Christopher Yvon, Ständiger Vertreter des Vereinigten Königreichs im Europarat, via Facebook mit.