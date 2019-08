Bei den Todesopfern handelt es sich demnach um ein Mädchen und eine Frau. Weitere sechs Zivilisten hätten diverse Verletzungen erlitten.

Anfang Juni wurde mitgeteilt, dass die syrischen Streitkräfte einen Angriff bewaffneter Islamisten im Norden der Provinz Hama verhindert hätten.

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit 2011 an. Ende 2017 wurde der Sieg über die Terrormiliz „Islamischer Staat“* (auch IS / Daesh) in Syrien und im Irak verkündet. In einigen Regionen dieser Länder dauern noch Kämpfe gegen die Terroristen an. Die größte Aufmerksamkeit wird gegenwärtig der politischen Regelung, dem Wiederaufbau Syriens und der Rückkehr von Flüchtlingen gewidmet.

*Eine Terrorvereinigung, in Russland verboten

