Nordkoreas Staatschef: Raketentests waren „Warnung“ an die USA

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un hat die jüngsten Raketentestes seines Landes als „angemessene Warnung“ an die USA und Südkorea bezeichnet. Dies meldet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.

Nordkoreas Staatschef bezeichnete den jüngsten Raketentest als Reaktion auf ein gemeinsames Manöver der USA und Südkoreas. Es sei eine Gelegenheit gewesen, „eine angemessene Warnung“ zu senden, wird Kim von der Agentur KCNA zitiert.

Die Nachrichtenagentur teilte unter anderem mit, dass Kim Jong-un die Abschüsse von neuen taktischen Lenkraketen am Dienstagmorgen in der Provinz Süd-Hwanghae beaufsichtigt habe. Die Tests hätten die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Einsatzfähigkeit der Waffe bestätigt, hieß es weiter.

Nordkorea hatte am frühen Dienstagmorgen nach Angaben Südkoreas erneut Geschosse ins Japanische Meer abgefeuert. Es war bereits der vierte Raketentest Nordkoreas in weniger als zwei Wochen.

Manöver von USA und Südkorea

Am Montag hatten die USA und Südkorea eine Serie von Militärübungen begonnen – trotz der Forderungen von Nordkorea, sie abzusagen. Nach Behauptung des nordkoreanischen Außenministeriums erweitern die USA ihre feindseligen Kriegshandlungen gegen Nordkorea, indem sie eine große Quantität von Militärausrüstungen in Südkorea stationieren. Pjöngjang behauptet, dass die USA „ihre Verpflichtung ignorieren, die Durchführung von Militärmanövern vorübergehend einzustellen“, die bei den Gipfeltreffen in Singapur und Panmunjom übernommen worden seien.

ak