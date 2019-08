Ankara beginnt mit Übernahme von russischen S-400-Raketen – Quelle

Die Türkei hat auf der Luftwaffenbasis Murted bei Ankara mit der Übernahme der im Juli gelieferten Teile der für ein Regiment bestimmten russischen Fla-Raketen-Komplexe S-400 „Triumph“ begonnen. Das sagte eine Quelle aus militär-politischen Kreisen am Mittwoch gegenüber russischen Medien.

„Die Anfang August in der Türkei eingetroffenen russischen Techniker und die in Russland ausgebildeten türkischen Militärs haben mit der Übergabe bzw. Übernahme der im Juli dieses Jahres per Frachtflugzeug beförderten ersten Partie der Teile der für ein Regiment bestimmten russischen Fla-Raketen-Komplexe S-400 begonnen“, sagte die Quelle.

Ihr zufolge wird dies etwa zwei Monate in Anspruch nehmen. Nach der Unterzeichnung eines Übergabe-Übernahmeprotokolls würden die S-400-Systeme ins Eigentum der Türkei übergehen.

Gleichzeitig werde die im Rahmen der Garantieverpflichtungen im entsprechenden Vertrag verankerte Instandhaltungsvereinbarung von S-400 innerhalb von eineinhalb Jahren in Kraft treten, so die Quelle.

Indes gab der Föderale Dienst für militär-technische Zusammenarbeit Russlands keinen Kommentar zu den von der Quelle bereitgestellten Informationen ab.

Am 25. Juli wurde mitgeteilt, dass Russland die erste Etappe der Lieferung von Raketenabwehrsystemen vom Typ S-400 an die Türkei abgeschlossen habe. Damals hatte der staatliche russische Waffenexporteur „Rosoboronexport“ erklärt, Frachtflugzeuge mit S-400-Komponenten hätten 30 Flüge in die Türkei absolviert.

ns/ip