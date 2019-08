Fall Skripal: Anklagen gegen Kreml wären nicht „gerichtstauglich“ – Scotland Yard

Scotland Yard hat laut Angaben des „Guardian“ am Dienstag keine Hinweise auf eine Verwicklung des Kremls in den Fall Skripal, die vor Gericht Bestand haben würden. Trotzdem ermittelt die Polizei gegen Wladimir Putin als „wahrscheinlichen“ Drahtzieher.

Der stellvertretende Kommissar der Polizei Londons, Neil Basu, sagte, dass das Ermittlungsverfahren im Fall der Giftattacke auf den ehemaligen GRU-Agenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia weiterlaufe.

Eine Anklage gegen den russischen Präsidenten, dem im Westen oft die Genehmigung des Angriffs beweislos zugeschrieben wird, wäre laut Basu derzeit nicht möglich.

Es fehlt an Beweisen

„Um einen europäischen Haftbefehl zu erhalten, muss man ein Verfahren vorlegen, das in diesem Land gerichtstauglich ist. Wir haben kein gerichtstaugliches Verfahren“, erklärte der Beamte.

Das heißt, man müsste eine unmittelbare Verwicklung beweisen. Basu gestand, dass es eine „Menge Spekulationen“ darüber gebe, wer für den Angriff verantwortlich sei. Als Polizist müsse er aber „Beweise vorlegen“.

Mittlerweile behaupten britische Nachrichtendienste dem „Guardian“ zufolge weiterhin, Putin hätte den Angriff auf die Skripals „wahrscheinlich“ genehmigt.

Causa Skripal

Der frühere russisch-britische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia wurden am 4. März 2018 in Salisbury in einem Park bewusstlos aufgefunden. Sie waren nach Darstellung der britischen Regierung mit dem tödlichen, im Westen unter dem russischen Namen Nowitschok bekannt, vergiftet worden. Ihre schnelle Genesung halten Experten jedoch für überraschend.

Die britische Regierung machte umgehend Russland für das mutmaßliche Attentat verantwortlich, auch Washington unterstützte die Vorwürfe und führte mehrere Sanktionspakete gegen Russland ein. Die jüngsten Strafmaßnahmen gegen Moskau waren Anfang August verhängt worden.

Russland hat die Vorwürfe wiederholt von sich gewiesen und vorgeschlagen, eine gemeinsame Ermittlung des Falls durchzuführen. Diese Vorschläge blieben aber ohne Antwort.

Bis jetzt hat Großbritannien im Rahmen der Ermittlungen zwei Russen angeklagt – Alexander Petrow und Ruslan Boshirow, die nach Behauptungen Londons als Geheimagenten tätig seien. In einem Interview mit RT im letzten September erläuterten die zwei Männer, dass sie auf einer Touristenreise in Salisbury gewesen seien und keinerlei Kontakte zu den Geheimdiensten hätten.

msch/mt