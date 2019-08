UNO warnt vor baldiger globaler Lebensmittelknappheit

Der Klimawandel und die irrationale Nutzung der Boden- und Wasserressourcen haben in den nächsten Jahrzehnten zur Folge, dass die Menschheit nicht mehr in der Lage sein wird, sich selbst zu ernähren. Das geht aus dem jüngsten Bericht der Vereinten Nationen hervor, der am Donnerstag in Genf präsentiert wurde.