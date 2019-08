Moskau: „Japanische“ Südkurilen auf Landkarte zu Olympia-2020 vergiften bilaterale Beziehungen

Das Markieren der Südkurileninseln auf einer zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio vorbereiteten Landkarte als „japanisch“ ist rechtswidrig und vergiftet die Beziehungen zwischen Russland und Japan. Das erklärte die amtliche Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Freitag in Moskau.