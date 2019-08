Erdogan spricht über „historischen Sieg” der Türkei noch in diesem Monat

Die Türkei wird im August nach Einschätzung des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan einen neuen „historischen Sieg” erzielen. Dies versicherte er am Samstag vor dem Hintergrund der zuletzt angekündigten Offensive gegen Kurden in Nordsyrien.

„Der August war schon immer ein Monat der Siege in der türkischen Geschichte. Unter den jüngsten Ereignissen ist die von der Türkei im August 2016 eingeleitete Operation in Syrien unter dem Namen ‚Euphrat-Schild‘ erwähnenswert, dank der die Schaffung eines terroristischen Korridors in der Nähe der türkischen Grenze verhindert wurde. Wir hoffen, dass in diesem August ein weiterer historischer Sieg unserer Geschichte hinzugefügt wird“, verkündete Erdogan in seiner Botschaft anlässlich des muslimischen Opferfestes Eid al-Adha.

Türkei-Offensive gegen syrische Kurden

Anfang August hatte der türkische Staatschef, Recep Tayyip Erdogan , eine Offensive gegen die von den USA gestützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) östlich des Euphrats im Norden Syriens angekündigt.

Nach Angaben aus türkischen Militärkreisen könnte eine solche Operation nach dem 11. August beginnen. Erdogans Pläne haben in Washington für Aufregung gesorgt. Morgan Ortagus, die Sprecherin des US-Außenministeriums, erklärte, ein solches Vorgehen würde als inakzeptabel betrachtet.

jeg/ae/sna