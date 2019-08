China zieht Kräfte zu Grenze mit Hongkong zusammen – Trump

„Unsere Aufklärung hat uns benachrichtigt, dass die chinesischen Behörden Truppen zur Grenze zu Hongkong verlegen. Alle müssen die Fassung bewahren und in Sicherheit bleiben!“, schrieb er auf Twitter.

Die Antiregierungsdemonstranten sind erneut zum internationalen Flughafen Hongkong zurückgekehrt, nachdem er am Tag zuvor wegen der Protestaktionen seinen Betrieb eingestellt hatte. Am Montagnachmittag hatten die Demonstranten die Abflug- und Ankunftshallen besetzt, was zum Betriebsstopp des Flughafens führte. Die Arbeit des Verkehrshubs wurde am Dienstagmorgen wiederaufgenommen, doch abgesehen davon waren etwa 300 Flüge gestrichen worden.

Die Spannung hatte sich wegen der Erklärung des Sprechers des Büros für Hongkong- und Macao-Angelegenheiten beim Staatsrat Chinas, Yang Guang, ernsthaft verstärkt. Darin hieß es, die chinesischen Behörden würden in den gewalttätigen Ausschreitungen der Demonstrantensehen.

Umfangreiche Protestaktionen hatten in Hongkong im Juni begonnen, und zwar wegen der Erörterung der Änderungen zum Gesetz über die Auslieferung, die es im Fall ihrer Billigung Hongkong ermöglichen würden, an die Länder, mit denen es bisher keine Vereinbarung über die Auslieferung gibt, die Verdächtigen auszuliefern – darunter an Taiwan, Macao und Festlandchina.

Ursprünglich waren die Proteste friedlich, doch mit jedem weiteren Mal wurden sie immer erbitterter und führten schon zu Dutzenden Verletzten.

ek/mt