Merkel spricht über ihre Zitter-Anfälle – und hört Nationalhymnen im Sitzen

Die Zitteranfälle von Bundeskanzlerin Angela Merkel haben für großes Aufsehen in Deutschland und in der Welt gesorgt. Nun hat sie beim Leserforum der „Ostsee-Zeitung“ in Stralsund ihren Gesundheitszustand kommentiert. Am Tag darauf hörte sie die Nationalhymnen allerdings wieder im Sitzen, was die Debatten um ihre Gesundheit weiter befeuern könnte.