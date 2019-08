SPD-Kandidaten Schwan und Stegner: Was trauen ihnen die Genossen zu? Was sagen andere Parteien?

Aus den vorderen Reihen wollte bei den Sozialdemokraten niemand so richtig, zu wacklig und unattraktiv scheint dieser Tage der altehrwürdige Stuhl an der Parteispitze zu sein. Das hatte auch Andrea Nahles feststellen müssen. Einige Wagemutige haben inzwischen aber allen Bedenken zum Trotz ihren Hut in den Ring geworfen. Neben Einzelkandidaturen von Robert Maier, Vize-Präsident des SPD-Wirtschaftsforums, und dem SPD-Urgestein und ehemaligen Bundestagsabgeordneten Hans Wallow, haben sich auch mehrere Paarkandidaturen, wie sie für die Erneuerung der Altpartei favorisiert werden, zu Wort gemeldet. Michael Roth geht mit Christina Kampmann ins Rennen, Karl Lauterbach kommt in Begleitung von Nina Scheer, und Simone Lange will es mit Alexander Ahrens versuchen. So richtig gezündet hat beim SPD-internen Casting noch keine der Kandidaturen.

Dafür sorgt die neuste Paar-Meldung für jede Menge Gesprächsstoff innerhalb und außerhalb der Partei. Mit Gesine Schwan (76) und Ralf Stegner (59) sind zwei erfahrene, dem linken Flügel der Partei zuzuordnende Politiker angetreten, die SPD aus ihrem historischen Tief zu ziehen. In der tief gespaltenen Partei dauerte es nicht lange, bis sich die ersten Kritiker und Spötter zu Wort meldeten.

So machte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil am Mittwochabend auf der Veranstaltung „Auf ein Wort mit Stephan Weil“ unmissverständlich klar, dass das Bewerber-Duo nicht auf seine Unterstützung zählen kann:

„Ich mache jedenfalls keinen Hehl daraus, dass Ralf Stegner und Gesine Schwan meine Stimme nicht bekommen werden“, so Weil.

Auch auf Twitter bestimmten Schwan und Stegner tagelang die Trends. Er sei gespannt, wen Schwan als nächstes aus dem Rennen nehmen werde, witzelt Parteikollege Johannes Kahrs.

gesine ist die größte. erst kevin, jetzt ralf. bin gespannt wen sie als nächsten aus dem rennen nimmt. beste frau. 😍 — Johannes Kahrs (@kahrs) August 14, 2019

​Auch Paul Ziemiak, Generalsekretär des Koalitionspartners CDU, entdeckt anlässlich der Kandidatur von Gesine Schwan und Ralf Stegner seine komödiantische Seite:

#Stegner hat nun doch eine Frau gefunden... Wenn beide noch den #Kevin adoptieren, könnten wir eine Neuauflage von „Eine schrecklich nette Familie“ aufführen. #Familientherapie https://t.co/3NjWylVFtb — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) August 14, 2019

​Damit stößt der CDU-Politiker eine parteienübergreifende Debatte an. „Sehr halbstark“ findet SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil diese Wortmeldung.

Sehr halbstark, Paul. Verächtlich über Menschen reden die sich engagieren. Aber wenigstens hört man überhaupt mal wieder was von Dir! — Lars Klingbeil 🇪🇺 (@larsklingbeil) August 14, 2019

​Grünen-Abgeordneter Sven Kindler wundert sich über Ziemiaks Niveau…

Ernsthaft?! Hast du dieses Niveau nötig? — Sven Kindler 🇪🇺 (@sven_kindler) August 14, 2019

​Und Wulf Gallert (Linke) stellt alternative Was-wäre-wenn-Überlegungen an.

Wenn Prof. Gesine Schwan rechtzeitig Paul Ziemiak adoptiert hätte, wäre aus ihm vielleicht es vernünftiges geworden... https://t.co/sMrW7pg7CX — Wulf Gallert (@WulfGallert) August 14, 2019

​Aber zurück zum eigentlichen Thema. Für die AfD-Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch würde das Bewerber-Duo das Ende seiner Partei besiegeln.

Das sind also die dynamischen, neuen Sympathieträger, die einer Sterbenden neues Leben einhauchen wollen. Die #SPD hat fertig. Aber sowas von. 👏#Offenbarungseid https://t.co/xK55Vk1sg3 — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) August 14, 2019

​Der Job sei altersgerecht, denn er sei bis zur nächsten Wahl befristet, frotzelt die „ZDF Heute-Show“.

Ralf #Stegner (59) bewirbt sich mit Gesine #Schwan (76) offenbar für den SPD-Vorsitz.

Das ist altersgerecht – der Job ist ja eh nur bis zur nächsten Wahl befristet. — ZDF heute-show (@heuteshow) August 14, 2019

​Die Kollegen von „Extra 3“ twittern derweil munter zur „Plakatkampagne“ von Ralf Stegner:

#Schwan und #Stegner bewerben sich für #SPDVorsitz.

Von ihm gibt es sogar schon eine Plakatkampagne!

Teil 2 pic.twitter.com/YNIH9PXvcv — extra3 (@extra3) August 14, 2019

​Und was sagen die Kandidaten selbst? Ralf Stegner:

Viel Medienberichterstattung über das Rennen um den SPD Vorsitz. Spekulationen, die mich betreffen, werden mit Kommentaren aller Schattierungen und üblichen Klischees, von Anerkennung bis Häme verbreitet- zuverlässig von allen üblichen Verdächtigen. 😉

Fakten gibtves morgen! — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) August 15, 2019

​Schaut man auf die Twitter-Seite von Gesine Schwan, so findet man zuoberst einen Retweet eines DLF-Beitrags vom Februar 2018, in dem sich Schwan zur Frage der Parteispitze geäußert hatte: