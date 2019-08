Trumps Lösung gegen Waffengewalt – mehr psychiatrische Anstalten

„Ich möchte, dass sich die Leute an die Worte ‚psychische Erkrankung‘ erinnern. Diese Menschen sind geisteskrank, und niemand spricht darüber, aber das sind psychisch kranke Menschen“, sagte Trump am Donnerstag bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat New Hampshire.

Trump sprach sich anschließend dafür aus, vermehrt Einrichtungen zur Unterbringung von psychisch Kranken einzurichten. „Wir können diese Menschen nicht auf der Straße lassen”, betonte er.

Attentate in El Paso und Dayton

Am 3. August hatte ein 21-Jähriger in einem Supermarkt in der Stadt El Paso (Texas) an der mexikanischen GrenzeMenschen erschossen undverletzt. Unter den Todesopfern waren acht Mexikaner und ein deutscher Staatsbürger. Der Täter konnte festgenommen werden. Nur wenige Stunden nach dem Attentat kam es zu einer Schießerei vor einer Bar in Dayton (Ohio). Neun Menschen wurden dabei getötet.

jeg/sb/sna