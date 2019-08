Notlandung auf Maisfeld: Putin verleiht Piloten Heldenorden

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die zwei Piloten, die das Flugzeug nach dem Ausfall beider Triebwerke in der Nähe von Moskau auf einem Maisfeld notgelandet haben, mit dem Heldenorden geehrt.

„Ich habe einen Erlass über die Belohnung der Flugzeugsbesatzung unterzeichnet, die, wie bekannt, eine außerplanmäßige, harte Landung nahe dem Flughafen Schukowski durchgeführt hat“, sagte Putin bei einer Sitzung des Sicherheitsrates.

Dem Flugzeug-Kapitän Damir Jussupow und seinem Co-Piloten Georgi Mursin seien die Titel des Helden Russlands verliehen worden. Die weiteren Besatzungsmitglieder sollen den Tapferkeitsorden erhalten.

Zugleich äußerte Putin die Hoffnung, dass es in Zukunft möglichst wenige Vorfälle dieser Art geben werde. „Es wäre wünschenswert, wenn überhaupt nichts dergleichen passieren würde.“

Notlandung auf Maisfeld

Eine Airbus A321 der Fluggesellschaft „Ural Airlines“, die von Moskau nach Simferopol fliegen sollte, war am Donnerstag in einem Maisacker mehr als einen Kilometer von der Landebahn des Flughafens entfernt notgelandet.

Kurz nach dem Start der Maschine soll ein Möwenschwarm in das Triebwerk geraten sein. Die Piloten entschieden sich für eine Notlandung, in deren Zuge die Maschine mit eingezogenem Fahrwerk am Boden aufsetzte.

​An Bord befanden sich 226 Passagiere und Besatzungsmitglieder, darunter sieben Crewmitglieder. Alle Insassen wurden evakuiert. Nach jüngsten Angaben wurden 76 Menschen verletzt, darunter 19 Kinder.

ta/ae