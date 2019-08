Serbiens Verteidigungsminister Vulin lobt russische Mi-35-Hubschrauber

Serbiens Verteidigungsminister Aleksandar Vulin hat bei einer Visite im russischen Hubschrauberwerk Rostvertol in Rostow am Don die von seinem Land gekauften Maschinen des Typs Mi-35 besichtigt. Wie das Verteidigungsministerium in Belgrad am Freitag mitteilte, hatte Vulin die Technik hoch eingeschätzt.