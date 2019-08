Botschaft: USA und Großbritannien schüren Spannungen im Golfraum

Die Vereinigten Staaten und Großbritannien verursachen mit ihren Handlungen noch mehr Spannungen im Persischen Golf. Das geht aus einer Erklärung der russischen Botschaft in London hervor.

„Wir sind davon überzeugt, dass der verstärkte Druck der USA auf den Iran mit Unterstützung Großbritanniens, darunter durch die Bildung der sogenannten Mission zur Gewährleistung der freien Schifffahrt, die Situation in der Golfregion nur weiter zuspitzen wird“, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Papier.

Russland plädiere seit Jahren für die Überwindung der Krisen in der Region mit politischen und diplomatischen Mitteln. Das wäre aber ausschließlich durch die Schaffung eines umfassenden Systems der regionalen Sicherheit möglich, schreibt die Botschaft.

Zuvor hatte der iranische Präsident, Hassan Rohani, erklärt, dass die Sicherheit im Persischen Golf von den Anrainerstaaten selbst, ohne Engagement anderer Länder, gewährleistet werden könne.

