Auf dem Weg nach Chan Schaichun: Türkische Militärs in syrische Stadt Saraqib eingerückt

Türkische Panzertransportwagen sollen sich in Richtung der Stadt Chan Schaichun in der Provinz Idlib im Nordwesten Syriens bewegen, um die die syrische Armee kämpft. Dies berichten syrische Medien unter Berufung auf das Außenministerium des Landes.

Die türkischen Transportpanzer mit Waffen an Bord hätten die syrische Grenze verletzt und seien in die Stadt Saraqib (auch Sarakeb) eingerückt, hieß es aus dem syrischen Außenministerium. Die türkischen Fahrzeuge bewegen sich demnach in Richtung Chan Schaichun (auch Chan Scheichun).

Syrien-Treffen in Kasachstan

Zuvor hatte eine Quelle gegenüber Sputnik mitgeteilt, dass die syrischen Regierungstruppen die von Terroristen besetzte Stadt Chan Schaichun im Nordwesten der syrischen Provinz Idlib eingekreist hätten.

Anfang August fanden in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan (früher Astana) Gespräche statt, an denen Vertreter sowohl der Regierung in Damaskus als auch der bewaffneten Opposition teilnahmen. Die Konfliktparteien einigten sich auf einen Waffenstillstand, der unter Einhaltung des russisch-türkischen Abkommens von September 2018 voraussichtlich ab der Nacht zum 2. August gelten sollte.

Die Extremisten hielten die vereinbarte Feuerpause jedoch nicht ein, beschossen mehrmals Siedlungen im Norden der Provinz Hama und versuchten, Stellungen der syrischen Armee in dieser Region anzugreifen. Die syrische Regierungsarmee nahm deswegen am 5. August ihre Operation gegen die Terrorgruppierungen im Gouvernement Idlib wieder auf.

ak/sb/sna