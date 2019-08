Bundesregierung will weitere IS-Kinder nach Deutschland holen – Maas

„Wir werden uns dafür einsetzen, dass auch weitere Kinder Syrien verlassen können”, sagte Maas am Montag in Berlin.

Zuvor waren an der syrisch-irakischen Grenze erstmals drei Waisenkinder und ein krankes Mädchen übergeben worden, die über die Stadt Erbil nach Deutschland ausgeflogen werden sollen. Sie hatten zuvor im syrischen Flüchtlingslager Al-Hol gelebt.

„Es handelt sich im Wesentlichen um Kleinkinder, und deren Unterbringung dort ist alles andere als optimal”, sagte Maas. „Sie können auchverantwortlich gemacht werden, und deshalb wollen wir dort helfen”, so Maas weiter.

In jedem Einzelfall müssten schwierige Fragen beantwortet werden - zur Identität und zur Organisation ihrer Ausreise. Maas bedankte sich „bei all denjenigen, die diese Ausreise unter so schwierigen und auch unter gefährlichen Umständen möglich gemacht haben”.

*Terrororganisation, in Russland verboten

ai/dpa