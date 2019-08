So zelebrierten Merkel und Orban den 30. Jahrestag der Massenflucht der DDR-Bürger über Ungarn

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Montag bei Kollege Viktor Orban in der westungarischen Stadt Sopron für die erste Öffnung seiner Grenzen 1989 zu Österreich als Vorstoß zu Deutschen Einheit bedankt. Ungarns Ministerpräsident lieferte seinerseits viel Lob für Merkel und bekannte sich zur stetigen Arbeit am Zusammenhalt der EU.