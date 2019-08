Lawrow: Ausstieg der USA aus INF-Abrüstungsabkommen von langer Hand geplant

Russland hat scharfe Kritik am jüngsten Test eines US-amerikanischen Marschflugkörpers geübt. „Erprobungen der neuartigen US-Rakete waren lange vor dem 2. August dieses Jahres geplant gewesen, als der Vertrag über das Verbot von Kurz- und Mittelstreckenraketen erlosch", erklärte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag in Moskau.