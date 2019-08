Video: Angela Merkel begrüßt Boris Johnson in Berlin

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßt am Mittwoch den britischen Premierminister Boris Johnson in Berlin. Erwartet wird, dass die beiden den auf den 31. Oktober geplanten Brexit besprechen. Am Donnerstag trifft sich Johnson im Vorfeld des G7-Gipfels in Biarritz mit dem Präsidenten Frankreichs, Emmanuel Macron, in Paris.