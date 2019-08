Nach Worten des Oppositionsführers gehe es um eine mögliche effektive Lösung „gegen die Schmugglerbanden in Montenegro, im sogenannten Kosovo und in Albanien“. Er schlug die Rückkehr der Armee an die Grenze, die aktuell die Polizei schützt, die Modernisierung und den Einsatz von modernen Video- und Satellitentechnologien sowie die Errichtung einer Schutzmauer als Hindernis für die Mafia vor.

Mauer gegen Mafia

„Die Mauer würde nicht wegen des albanischen oder montenegrinischen Volkes, sondern ausschließlich gegen die montenegrinische und albanische Mafia errichtet werden, die mit Unterstützung vonseiten der korrumpierten und kriminellen Regime in Podgorica, Pristina und Tirana diese Grenze in ein „Eldorado““, zitiert die DF Medojević auf Facebook.

Seiner Mitteilung hatte der Politiker einen Plan mit der Schmuggelroute für Drogen und andere verbotene Waren angehängt.

„Montenegro, der sogenannte Kosovo und Albanien sind Schlüsselpunkte der Balkan-Drogenroute, und alle ernsthaften Geheimdienste der Welt empfinden diese Region als eine Gefahr für die EU und die USA“, betonte der Politiker.

