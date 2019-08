FPÖ pocht auf Migrationsbegrenzung und will Bündnis mit ÖVP

Im Vorfeld der Nationalratswahl will die rechte Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) ihr Bündnis mit der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) fortsetzen. Die FPÖ strebe laut dem designierten Parteichef Norbert Hofer nur eine Koalition mit der ÖVP an. Widrigenfalls gehe die Partei in die Opposition.